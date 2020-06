Gerace, al via il lavori di adeguamento sismico della scuola media

Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico dell’edificio che ospita la scuola media statale di via Largo Piana di Gerace.

Lo rende noto il sindaco della città, Giuseppe Pezzimenti, per il quale “l’appalto rientra nello principio della massima garanzia di trasparenza e legalità, tant’è che nel contratto sono richiamate e si applicano tutte le disposizioni contenute nell'Intesa per la Legalità “per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici, concessioni, forniture e servizi” sottoscritta nel 2018 tra l’Ente Parco Nazionale Aspromonte, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i comuni del Parco e la Prefettura di Reggio Calabria”.

A seguito della determinazione della Stazione unica appaltante metropolitana di Reggio Calabria il responsabile del settore tecnico di Gerace, Domenico Romeo, è stato siglato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori per l’importo di 222.357 euro.

Nel contratto è previsto che l'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 210 giorni naturali consecutivi, circa 7 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. E’ precisato che se successivamente alla consegna dei lavori dovessero insorgere, “per cause imprevedibili o di forza maggiore”, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.

L'ufficio tecnico comunale, per come fortemente voluto dall’amministrazione di via Sottoprefettura, per accelerare la consegna dell'immobile per settembre, ha disposto una comunicazione alle ditte appaltatrici affinché lavorino su più turni e possano, così, consegnare i lavori per l’inizio del nuovo anno scolastico.