La ‘ndrangheta controllava anche la Brianza: blitz in Lombardia e Calabria, venti arresti

Scacco alla ‘ndrangheta nella Brianza. Questa mattina i carabinieri di Monza e Brianza, Como, Lecco, Reggio Emilia, Macerata e Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone (21 italiani e uno straniero, un serbo) su richiesta del gip del Tribunale di Milano: 16 le misure in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 gli obblighi di dimora.

Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e acquisizione indebita di esercizi pubblici. A questi reati si aggiungono la detenzione e il porto abusivo di armi e l’associazione finalizzata al traffico internazionale di droga.

Le indagini, portate avanti dal Nucleo Investigativo dell’Arma monzese e dai militari della Compagnia di Cantù, e coordinate dalla Dda di Milano, avrebbero permesso di scoprire la presenza di sul territorio brianzolo di una famiglia di ‘ndrangheta originaria del vibonese, appartenenti alla cosiddetta Locale di Seregno, ed in continua espansione sia nella zona che all’estero (in particolare in Germania, Spagna e Svizzera) e soprattutto nei settori dei servizi di sicurezza dei locali pubblici nelle province di Monza, Como e Milano.

I militari hanno accertato che il gruppo, ritenuto vicina alla famiglia Cristello, originaria appunto del vibonese, sarebbe stato in grado di controllare la popolazione e comandare sul territorio con metodi di stampo mafioso.

(notizia in aggiornamento)