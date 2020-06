Agosto Mormannese, arriva il finanziamento della Regione Calabria

Ammontano a 110mila euro i fondi che la Regione Calabria ha deciso di stanziare per il secondo anno consecutivo all’evento estivo Agosto Mormannese. Così anche la manifestazione del borgo del cosentino rientra nell’ambito degli eventi storicizzati della nostra regione.

“Ancora una volta - commenta il consigliere delegato allo spettacolo e turismo, Flavio De Barti - abbiamo raggiunto uno straordinario risultato per tutta la nostra Comunità. Un lavoro di squadra frutto della sinergia con gli amministratori, le associazioni, i progettisti e i cittadini che hanno permesso di candidare e rappresentare Mormanno tra i borghi capaci di diventare attrattori turistici e di spettacolo per la prossima stagione”.

Sin dall'inizio della consiliatura, infatti, l'esecutivo guidato dal Sindaco, Giuseppe Regina, ha puntato sulla realizzazione di grandi eventi di spettacolo per consolidare una forte strategia di marketing turistico che mettesse Mormanno al centro di una attività costante di promozione a livello regionale e nazionale.

Lo scorso anno l'Agosto Mormannese si è trasformato in un cartellone di spettacolo unico in Calabria, con nomi illustri della musica, dello spettacolo, del teatro con 6 date di respiro nazionale che hanno fatto registrare il tutto esaurito ad ogni performance artistica. Il nuovo progetto consolidato dal contributo regionale permetterà al borgo del Pollino di continuare a rafforzare il suo brand di città spettacolo con performance artistico - musicali di forte richiamo per il pubblico appassionato del genere ed i turisti.