Festeggiamenti per la Reggina, nuova ordinanza del sindaco di Reggio Calabria

Stop all’alcol da asporto, lungomare Italo Falcomatà chiuso al traffico e intensificazione dei controlli della Polizia municipale. Sono i tre punti della nuova ordinanza del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in vista dei possibili festeggiamenti dei tifosi per la promozione in serie B della Reggina.

Così per evitare assembramenti, l’amministrazione comunale ha deciso di emanare un nuovo provvedimento con il quale ha disposto l’intensificazione dei controlli da parte del personale della Polizia Municipale per la serata del 12 giugno in tutto il centro storico, e in particolare lungo la via Marina e all’area dell’Arena dello Stretto, secondo il piano dei servizi predisposto dalla Questura di Reggio di Reggio Calabria.

Inoltre c’è il divieto di somministrare bevande in contenitori di vetro e lattine dalle 20 del 12 giugno fino alle 6 del mattino del 13 giugno in tutta l’area del centro storico. Stop al traffico veicolare sul Lungomare “Italo Falcomatà” nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento ai Caduti fino alla mezzanotte del 12 giugno.

L'amministrazione comunale al fine di contemperare le esigenze di spazio e libertà di movimento dei cittadini con le esigenze della circolazione veicolare dei residenti e commercianti dell'area del Lungomare, durante la cd fase 2 dell'emergenza da Covid-19, ha deciso di disporre da sabato 13 giugno la chiusura al traffico veicolare del Lungomare "Italo Falcomatà" dalle 8 alle 20 nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento dei Caduti esclusivamente nelle giornate di Sabato e Domenica. Stop anche dalle 18 alle 20 di venerdì 12 giugno negli stessi tratti.

L’amministrazione invita poi i cittadini a usare la bicicletta esclusivamente sulla carreggiata asfaltata o sulla pista ciclabile lungo la Via Marina Bassa, per lasciare libero lo spazio del marciapiede del Lungomare per lo svolgimento delle altre attività motorie e sportive consentite.