Covid. Il bollettino. Calabria: positivi scendono a 54, guariti superano quota mille

Calabria ancora libera e da quasi una settimana dal Covid: per il quinto giorno consecutivo la nostra regione non registra infatti alcun nuovo caso di contagio (finora sono stati in tutto 1.159) mentre continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive.

Se ieri erano 68 i corregionali ancora risultati affetti da coronavirus (QUI), oggi si scende a 54, ovvero 14 in meno nelle ultime 24 ore. Un netto calo se valori di nemmeno un mese fa e che erano invece 500.

Nel frattempo, fra ieri ed oggi sono stati eseguiti altri 958 tamponi. Finora i test processati nella regione sono stati in tutto e così 76.112, con 74.953 risultati negativi.

Tredicesimo giorno consecutivo, poi, con il bilancio delle vittime che rimane ancora fermo a 97 persone che finora sono decedute per o con il covid.

Intanto altri 14 pazienti sono guariti in Calabria (nove nel cosentino, due rispettivamente nel catanzarese e vibonese ed uno nel crotonese) col complessivo che sale oggi a 1008 degenti che hanno fin qui superato l’infezione.

Negli ospedali, nel frattempo, sono ancora assistiti 18 pazienti (come ieri) e tutti ricoverati nei reparti di malattie infettive. Sono invece 36 (-14 da ieri) i positivi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare senza sintomi o, comunque, con sintomi lievi.

I COVID PER PROVINCIA

Questa invece la “fotografia” con i dati relativi alla distribuzione dei Covid finora accertati in regione e suddivisi provincia per provincia:

Nel cosentino, e da 22 giorni, i positivi sono 468: 1 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 409 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 6 giorni di seguito, i casi sono 276: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 22 giorni consecutivi, i covid sono 216: 14 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da ben 42 giorni, i contagi sono 118: 1 in isolamento domiciliare; 111 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 24 giorni, i covid sono 81: 1 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3593.