Aggredisce controllore del tram Atm, 30enne reggino arrestato a Messina

Ha prima insultato un controllore in servizio sul tram a Messina, poi lo ha minacciato e infine aggredito. E per questo un 30enne reggino. E. M., è stato arrestato. È successo ieri sera intorno alle 20.30, quando l’uomo, “beccato” senza biglietto sul tram ha deciso di acquistarlo, ma non di vidimarlo. E ha continuato a rifiutarsi di farlo nonostante l’invito da parte del controllore. Il 30enne ha così insultato e minacciato il dipendente dell’Atm e durante una discussione ha tentato di sferrargli un calcio, per poi scendere dal mezzo.

Il tram è quindi ripartito ed è arrivato al capolinea nord, dove nel frattempo era sopraggiunto il 30enne che ha invitato il controllore a uno scontro fisico. Dopo una breve colluttazione il tram ha ripreso la corsa senza il 30enne, rimasto a terra. Nonostante tutto l’uomo ha colpito il mezzo con un oggetto di ferro, danneggiandone la carrozzeria. Ha quindi raggiunto con la propria auto il mezzo all’altezza del Municipio, dove ha aggredito nuovamente il controllore che precedentemente aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata una delle volanti della Questura di Messina e gli agenti hanno fermato e arrestato il 30enne in evidente stato di agitazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria gli agenti hanno trattenuto l’uomo nella caserma in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. E non solo, perché è stato denunciato anche per violenza e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Rinvenuto e sequestrato l’oggetto in ferro usato per l’aggressione.

La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo, dove le ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni. Il servizio di trasporto pubblico ha subito un'interruzione di circa 45 minuti.