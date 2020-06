Omicidio nel cosentino, 34enne freddato in auto: cadavere ritrovato stamani

Si spara nella campagne del cosentino: un 34enne di Campana, Saverio Santoro, è caduto vittima di un presumibile agguato avvenuto probabilmente stamani.

Proprio stamattina, infatti, il suo corpo è stato ritrovato ancora nella sua auto presentando delle evidenti ferite mortali inferte da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Rossano, già presenti sul posto, mentre si attende l’arrivo anche del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.

L’omicidio di Santoro, che da quanto appreso avrebbe precedenti penali, come dicevamo è avvenuto in una zona di campagna non molto distante dal centro abitato di Campana.