Catturata la banda delle Fiat Panda: due arresti ed undici gli indagati

L’obiettivo principale dalla banda erano le Fiat Panda che rubavano per poi rivendere, e con loro anche il gasolio se non altri mezzi.

I carabinieri di Paola hanno eseguito stamani due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, già noti agli inquirenti. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo ed insieme ad altre due persone indagate però in stato di libertà, di associazione per delinquere finalizzata al furto pluriaggravato e continuato e di ricettazione. I denunciati sono indagati per concorso insieme ad altre nove persone.

Le ordinanze sono state emesse dal Gip di Paola Rosamaria Mesiti, su richiesta dei sostituti procuratori Rossana Esposito e Maurizio de Franchis, coordinati dal procuratore Pierpaolo Bruni.

Le indagini sono partite nel maggio 2016 e hanno permesso di scoprire una banda costituita da persone già note alle forze dell’ordine e originarie dell’area di Cetraro.

L’organizzazione era molto attiva nell’area del tirreno cosentino dove rubavano auto, in particolare e come dicevamo, delle Fiat Panda oltre al gasolio degli automezzi. Vetture e carburante erano destinati alla ricettazione su tutto il territorio della provincia di Cosenza.