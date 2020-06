Petilia Policastro: consegnati i locali del polo scolastico in località Foresta

Finalmente Petilia ha il suo Polo Scolastico che ospiterà il Liceo Scientifico "R. L. Satriani" ed il Professionale del Legno, dell'Arte e dell'Arredamento "Margherita Hack". Una data importante, un giorno da ricordare, perché oggi 9 giugno 2020 l'amministrazione provinciale ha consegnato i locali del polo scolastico in località Foresta al preside del Liceo scientifico "Satriani". Gli studenti, i maturandi del liceo scientifico, potranno quindi sostenere gli esami nei nuovi locali, in una struttura scolastica sicura e dignitosa. Un impegno, che non senza difficoltà, questa amministrazione provinciale ha mantenuto ed onorato. Si chiude una vicenda che va avanti da quasi 30 anni!

Soddisfazione è stata espressa dal presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell'Aquila e dal consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Simone Saporito.

“Questa amministrazione ha ereditato- ricordano Dell'Aquila e Saporito- un cantiere fermo da quasi 3 anni. In poco tempo, era giugno 2019,siamo riusciti a mettere a bando la gara di appalto, a luglio c'è stata l'aggiudicazione che ha consentito l'inizio dei lavori nel mese di agosto. Gli ostacoli durante quest'ultimo anno non sono mancati, i momenti di tensione, e anche la comprensibile protesta di studenti, genitori, e personale docente che rivendicavano il diritto a poter studiare e crescere in un ambiente dignitoso e sicuro. Abbiamo sempre - proseguono il presidente facente funzioni e il consigliere provinciale - lavorato in sinergia e collaborazione con la comunità locale e con tecnici, dirigenti, con la consigliera regionale del territorio on. Flora Sculco, con gli uffici della Regione Calabria e il risultato ottenuto conferma che l'unica strada da percorrere è quella della collaborazione, della condivisione e della sinergia politico-istituzionale.”