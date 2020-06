Scuola: termina l’anno scolastico in Calabria e a Corigliano-Rossano

È terminato, dopo il lungo lockdown a causa del CovId-19 e la didattica a distanza, l'anno scolastico 2019-2020 in Calabria e nel comune unico di Corigliano-Rossano. Un anno scolastico, in questi ultimi mesi (da marzo a giugno) portato avanti attraverso le diverse piattaforme on-line tra lezioni ed interrogazioni tramite la rete telematica, che ha dato una percezione diversa alla didattica di tutti i giorni all'interno delle aule scolastiche.

Da oggi, dunque, iniziano le vacanze estive, in attesa di notizie inerenti all'avvio del nuovo anno scolastico, per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, tranne per quelli impegnati, nei prossimi giorni, a sostenere gli esami di terza media e di maturità, ai quali auspichiamo un grande “in bocca al lupo” per l'impegnativa e inedita prova d'esame.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, intanto, sta lavorando per trovare una soluzione in merito alla riapertura delle scuole a settembre, con le dovute misure di sicurezza, in vista del prossimo anno scolastico 2020-2021.