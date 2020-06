Bova Marina, Anas: terminati lavori su impianti di illuminazione delle gallerie della 106

Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ha completato gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione all'interno delle gallerie lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, nel comune di Bova Marina in provincia di Reggio Calabria.

Gli interventi, che hanno interessato le gallerie Tripepi, Capo San Giovanni e San Pasquale, sono stati completati nel rispetto del cronoprogramma lavori e secondo le modalità di intervento condivise e concordate in sede di Prefettura a Reggio Calabria con gli Enti interessati.

I lavori, consegnati lo scorso 2 marzo all'impresa ATI Pagano & Ascolillo Spa - Visco Daniele e Raffaele Snc - Eurowork Srl ed avviati il 9 marzo u.s., nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria nazionale del Covid-19, sono proseguiti senza particolari difficoltà ed ultimati oggi, salvo piccole lavorazioni di rifinitura che si svolgeranno in cabina e quindi al di fuori della carreggiata.

In occasione della riapertura al traffico, si è svolto un sopralluogo al quale hanno partecipato oltre ai Tecnici Anas, il vice Sindaco di Bova Marina Giuseppe Autelitano ed il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Salvatore Autelitano.