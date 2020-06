Sotto minaccia il Centro Calabrese di Solidarietà: perpetrata una serie di furti in 5 giorni

Furti a ripetizione si sono verificati nell’arco di cinque giorni nella sede del Centro Calabrese di Solidarietà di via Fontana Vecchia a Catanzaro.

Oggi l’ennesimo tentativo di scasso, avvenuto a meno di 48ore di un altro avvenuto l’altro ieri notte. I malviventi sono riusciti a portare via, la prima volta, alcuni oggetti, ma non sono mai riusciti a superare un cancello posto a protezione delle sale utilizzate per le attività del centro, un Ente no-profit che opera nel campo del disagio e dell’emarginazione delle fasce sociali più deboli, con particolare attenzione alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento socio-lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza patologica e di donne vittime di violenza.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che sta conducendo le indagini sui ripetuti tentativi di scasso che hanno apportato lievi danni al portone ma che provocano molto sconcerto.