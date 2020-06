Isola. Irregolarità sui materiali di pulitura dei canali di Suvereto: due denunce

Materiale derivante dalla pulitura di canali nella località Suvereto di Isola Capo Rizzuto è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri forestali di Crotone che hanno contestualmente denunciato due persone.

I FATTI

I militari pitagorici stavano seguendo con discrezione da mesi l’attività di pulizia di un collettore di smaltimento delle acque poiché l’estrazione del materiale portava il sospetto di violazioni della normativa sulle terre da scavo.

Secondo gli inquirenti, infatti - le terre di risulta stimate pari a circa 700 m3 - erano semplicemente abbancate in diversi siti di proprietà pubblica o privata. Non era stata operata la selezione e il materiale si presentava miscelato a plastiche, cartoni vetro e altro.

L’avanzare degli accertamenti ha poi condotto gli stessi CC Forestali a scoprire che non era stato presentato presso l’Ufficio tecnico comunale un progetto per il riempimento del sito di destinazione, malgrado esistesse un piano di utilizzo, peraltro scaduto. I documenti di trasporto, necessari per la tracciabilità del materiale, inoltre, presentavano incongruenze.

Il materiale risultante è stato dunque posto sotto sequestro in seguito a disposizione dell’Autorità giudiziaria e due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi.