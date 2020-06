Scontro frontale sulla provinciale di Filadelfia, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 5 a Filadelfia. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo Giulietta, si sono scontrate in località Zagaria.

Feriti i guidatori, in particolare l’uomo alla guida della Giulietta, che è stato trasportato in ospedale. Sono invece rimasti illesi gli altri tre occupanti. Il conducente della Fiat è stato portato nella struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure, i carabinieri di Filadelfia per i rilievi del caso.