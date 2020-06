Centri estivi a rischio, enti e associazioni in piazza per chiedere autorizzazioni

Manifestazione in piazza per gli enti, le associazioni, le società e le imprese sociali che organizzano ogni anno i centri estivi a Reggio Calabria.

Ieri mattina il gruppo si è ritrovato per manifestare contro le misure che mettono in pericolo la riapertura delle strutture che erogano servizi come centri ricreativi e servizi socio-educativi, e prevista per il del 15 giugno.

Il gruppo ha chiesto di chiarire la “procedura di autorizzazione all’avvio delle attività sia per gli enti privati che per gli enti in convenzione in particolare i tempi di valutazione” ma anche di “snellire e rendere celere la procedura di richiesta ed assegnazione degli spazi scolastici, nonché dare risposta a quegli organismi che già anzitempo ne fecero richiesta come auspicato dalle stesse linee guida Nazionali”.

La partenza delle attività per il 15 giugno è infatti a rischio, dal momento che Comune e Asp devono concedere le relative autorizzazioni. Per questo il gruppo attende di poter parlare con il sindaco e per questo ha organizzato per oggi una nuova protesta in piazza Italia.

Nel corso della manifestazione proporranno “una soluzione tecnica e amministrativa, prevista per legge, la cui attivazione potrebbe rendere le procedure di valutazione ed eventuale approvazione dei progetti organizzativi più celere”.