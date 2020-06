Promozione Reggina, stop all’alcol e controlli della Polizia locale

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a seguito degli assembramenti di tifosi per le vie cittadine dopo la promozione in serie B, ha emesso un’ordinanza con la quale ha vietato la somministrazione di bevande in vetro e lattine e l’aumento dei controlli.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato controlli lungo la via Marina, le vie interne e le piazze cittadine, secondo il piano dei servizi predisposto dalla Questura di Reggio di Reggio Calabria;

Già nel pomeriggio sono stati diversi i momenti di festeggiamento da parte dei tifosi ed è stata segnalata, per le vie brevi, dalla Questura di Reggio Calabria l’organizzazione spontanea da parte dei tifosi di un corteo.

Per questo motivo, a tutela della salute pubblica, il primo cittadino ha ritenuto opportuno intensificare i controlli in occasione dei festeggiamenti, soprattutto nelle aree del centro storico, della via Marina e delle Piazze, nelle quali presumibilmente maggiore sarà l’afflusso di persone. E ha quindi vietato la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e disporne il divieto di vendita.