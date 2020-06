Covid. Il bollettino. Calabria, positivi ancora in calo (sono 77), nessun nuovo caso

Inizia oggi un’altra settimana in una Calabria sempre più incamminata verso la fine dell’emergenza sanitaria. Dopo quindici giorni in cui il Covid è stato praticamente assente, con soli due casi di contagio registrati, anche quest’oggi nella nostra regione non si annota nessun nuovo positivo.

Se finora, e quindi, i contagiati sono stati in tutto 1.159 (un dato, questo fermo da tre giorni consecutivi), le persone attualmente positive sono ora ed invece 77, 14 in meno rispetto alla giornata di ieri (QUI).

Finora, sempre in Calabria, sono stati difatti eseguiti nel complesso 74.439 tamponi, 359 nelle sole ultime 24 ore, con un responso negativo per 73.280 di questi.

Non si sposta, grazie a Dio, e da ben 11 giorni, il bilancio delle morti per o con il coronavirus, che rimane fermo ad un totale di 97 vittime fin qui accertate.

Intanto, gli ospedali calabresi stanno ancora assistendo 18 pazienti (come ieri) ricoverati nei reparti di malattie infettive, mentre le terapie intensive continuano ancora e fortunatamente a rimanere vuote, lo sono oramai da circa una settimana.

Sono invece 59 (-14 da ieri) i positivi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare presentando sintomi lievi o non accusandone affatto.

Nelle ultime 24 ore, sale a 985 il totale delle persone guarite dopo che si si sono aggiunti altre 14, tutte del cosentino, che hanno superato l’infezione.

I CASI PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione dei casi di Covid accertati finora, questa la distribuzione provincia per provincia:

Nel cosentino, e da 20 giorni, i positivi sono 468: 1 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 391 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 4 giorni di fila, i casi sono 276: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, per il 20° giorno consecutivo, i covid sono 216: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, per il 40° giorni, i contagi sono 118: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, e da 24 giorni, i covid sono 81: 3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.911.