Lamezia, scappa dalla comunità per tornare in Sicilia. Finisce in manette

Era ai domiciliari in una comunità terapeutica di Lamezia Terme ma questo non gli ha impedito di evadere dalla struttura per cercare di ritornare nella propria regione di residenza.

È successo nel primo pomeriggio quando gli agenti delle volanti hanno rintracciato un 48enne alla stazione ferroviaria della città della Piana mentre, dopo aver acquistato un biglietto con destinazione Sicilia, la sua regione, stava per salire su un treno.

L’uomo, con diversi precedenti per rapina, dopo le formalità di rito e su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica, è stato portato nella cella di sicurezza del Commissariato, in attesa della convalida. Il giudice ne ha convalidato l’arresto nel corso dell’udienza svoltasi in videoconferenza, e ha poi disposto per lui i domiciliari nella stessa comunità.