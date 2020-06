Reggina in Serie B, Consiglio Federale decreta la promozione e partono i festeggiamenti

Sei anni dopo l’ultima volta, la Reggina torna in Serie B. Il Consiglio Federale ha decretato la promozione della formazione amaranto che, al momento dello stop del campionato, occupava il primo posto nel girone C di Serie C con 69 punti, nove in più rispetto al Bari secondo.

La Figc che dopo settimane di attesa per l'emergenza Covid 19, ha sciolto la riserva, promuovendo le prime della classifica nei tre gironi: Reggina, Monza e Vicenza.

Per la compagine calabrese è stata una stagione con 21 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte nelle 30 partite disputate prima della pandemia.

Intanto a Reggio sono partiti i festeggiamenti. Tanti i tifosi scesi in strada per manifestare la promozione della loro squadra.