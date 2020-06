Scivola in un dirupo in una zona impervia: si ferisce alle gambe, salvato in tarda notte

Disavventura ieri per un 65enne di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio. l'uomo si era avventurato, nelle prime ore del pomeriggio, in una zona impervia quando per cause accidentali, è scivolato in un dirupo in prossimità del Fiume Alaca.

All'imbrunire, i familiari, non vedendolo rientrare hanno iniziato le ricerche attivando in tarda serata i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Alle ore 22.00 circa, individuata la posizione dell'uomo i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, supportati dai volontari di Protezione civile comunali hanno raggiunto il malcapitato. Il 65enne era cosciente e lamentava dolore agli arti inferiori.

I vigili del fuoco congiuntamente al personale sanitario hanno messo in atto le tecniche di primo soccorso immobilizzando il ferito sulla barella spinale e trasportato in zona sicura dove ad attendere vi era l'ambulanza.

Le operazioni di soccorso si sono protratte sino a notte inoltrata a causa della zona impervia e scoscesa distante qualche chilometro dalla sede stradale dove il ferito è stato affidato ai sanitari del Suem118 per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.