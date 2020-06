Nonostante i domiciliari si recano in un terreno per conversare con altre persone: arrestate le sorelle Inzillo

Erano ai domiciliari dopo essere state arrestate nell’ambito dell’operazione “Black Widows” (QUI) ma evidentemente in casa non riuscivano più a starci e si erano recate in un terreno agricolo ma sono state beccate dai Carabinieri.

Protagoniste della vicenda le sorelle Inzillo, Teresa e Viola, che nella serata di ieri, 7 giugno, sono state nuovamente arrestate da i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, questa volta per evasione.

I FATTI

I militari, durante un preordinato servizio di controllo del territorio, hanno deciso di controllare i soggetti sottoposti a misura cautelare nell’ambito del Comune di Gerocarne. Nella circostanza si sono recati presso la contrada Torre, agro del comune di Gerocarne dove hanno notato le due donne.

Avvicinatisi presso un terreno, sito di fronte all’abitazione delle due, i militari hanno visto che le stesse erano intente a dialogare con altre persone.

Le due sorelle, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, sono state tratte in arresto e poste nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.