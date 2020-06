Addosso una pistola, un’altra era nel garage insieme a munizioni e mezzo chilo di marijuana

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Due pistole illegali, oltre 150 munizioni e mezzo chilo di marijuana. È quanto hanno scoperto e sequestrato ad un 38enne di Delianuova, nel reggino, Angelo Macrì, i Carabinieri della Compagnia di Palmi, dello Squadrone Cacciatori di Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

I militari hanno messo in campo una vera e propria task force composta da circa una trentina di uomini e sono stati impegnati in un attività volta proprio al contrasto della detenzione illecita di armi, di munizioni e di droga che, come da prassi tra la criminalità locale, vengono abitualmente nascosti in fondi agricoli e abitazioni per essere poi recuperati al momento del bisogno.

Proprio durante questa operazione hanno così perquisito vari terreni e case nell’area aspromontana, tra cui quella del 38enne che, all’arrivo dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga uscendo dalla porta posteriore, ma che è stato bloccato dagli altri militari che, nel frattempo, avevano già cinturato la zona.

L’uomo è stato trovato con addosso una pistola calibro 7,65 col caricatore pieno inserito e altre 120 munizioni dello stesso calibro.

Nel corso di un’altra perquisizione, in un garage, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione, sono stati scovati poi i circa 500 grammi di marijuana che erano già divisi all’interno di varie buste termosaldate, ma anche un’altra pistola, sempre calibro 7,65 e anch’essa con la matricola abrasa oltre a 33 munizioni dello stesso calibro.

Le armi, le munizioni e lo stupefacente sono stati sequestrati e custoditi in attesa degli ulteriori accertamenti del caso. Per il 38enne, invece, è scattato l’arresto.