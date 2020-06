Auto in fiamme sulla Sp 73: salva la conducente

Un’autovettura è andata distrutta da un incendio nel pomeriggio di oggi sulla SP 73, c/da Acquadauzano, Lamezia Terme. La vettura - una Fiat Bravo – era in transito quando la conducente, unica passeggera a bordo, si è accorta del rogo in atto.

La donna è fortunatamente riuscita ad uscire dalla vettura prima che quest'ultima venisse completa avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che si sono prontamente messi a lavoro per l'estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata, in attesa del soccorso stradale. Sul posto la polizia di stato per gli adempimenti di competenza.