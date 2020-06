Covid. Il bollettino. Prosegue l’onda zero mentre in una settimana sono 53 i guariti

Si chiude oggi un’altra settimana con un bilancio decisamente tranquillizzante e tutto orientato, quanto ai numeri espressi, ad un graduale superamento dell’epidemia da Covid19 nella nostra regione.

Negli ultimi sette giorni i test effettuati hanno riscontrato un unico caso di nuova positività al virus, venerdì scorso, mentre per il resto della settimana, invece, il dato è sempre stato fermo a zero.

Anche i cosiddetti “attualmente positivi”, ovvero le persone al momento contagiate hanno registrato un netto calo: esattamente di 53 soggetti che sono praticamente guariti.

Ed anche oggi prosegue questa lunga tregua dal virus: il bollettino regionale non segnala difatti nuovi positivi, col totale degli infettati dall’inizio dell’epidemia che rimane pertanto fermo a 1.159, mentre le persone al momento contagiate sono ancora 91, praticamente come ieri (QUI).

Tra ieri ed oggi, intanto, sale a 74.080 il numero totale dei tamponi eseguiti in Calabria - 852 effettuati nelle ultime 24 ore - e 72.921 dei quali sono risultati tutti negativi.

Rimane fermo, anche, il triste bilancio delle persone che finora hanno per la vita per o con il covid: 97 deceduti nel complesso ed un dato, questo, invariato da ben 10 giorni, ovvero dall’ultima morte accertata il 29 maggio scorso.

Quanto ai ricoveri, al momento negli ospedali della regione sono assistiti 18 pazienti (come ieri) e tutti nelle malattie infettive. Sono invece 73 (come ieri) i positivi che si trovano in isolamento domiciliare.

Sempre tra ieri ed oggi non si sono registrati altri guariti, col totale che resta ora a 971 persone che hanno “superato” l’infezione da coronavirus.

I CASI PER PROVINCIA

Questi i numeri, infine, della distribuzione dei casi fino ad oggi accertati nelle singole province della regione e relativi ai totali dei soggetti risultati fin qui positivi:

Nel cosentino, e da 19 giorni, i contagi sono stati 468: 1 in reparto; 56 in isolamento domiciliare; 377 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino i covid, da tre giorni, sono fermi a 276: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese i positivi, da 19 giorni, sono 216: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da ben 40 giorni, i covid sono fermi a 118: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, il totale di casi, da 23 giorni, è di 81: 3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.387.