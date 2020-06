Cirò. Esce fuori strada e finisce in un canalone, 89enne incastrato nell’abitacolo

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e finendo la corsa in un canalone. Protagonista, suo malgrado, un 89enne che è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto stamani, intorno alle 11.30, in Località Madonna di Mare, a Cirò Marina.

L’anziano è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della cittadina ionica crotonese. I pompieri hanno così attuato le manovre di primo soccorso sanitario (TPSS) per portarlo fuori dal mezzo e po affidarlo ad un’ambulanza della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, che lo traferito nell’ospedale di Crotone.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Cirò Marina per i rilievi del caso.