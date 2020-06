Grave minaccia a giornalista di CN24, lettera minatoria con avvertimento: “attento”

Un foglio anonimo lasciato nella cassetta postale dell’abitazione: uno stampato della pagina del nostro giornale che riportava l’ultimo articolo a firma del nostro Francesco Placco sulla vicenda delle dichiarazioni rese ai magistrati dal giudice Marco Petrini (QUI).

Sul retro una scritta inequivocabile: “Attento”. Un avvertimento, una minaccia chiara ad un’altra giovane penna libera di questa regione e ad un giornale senza padroni, che arriva come un fulmine a ciel sereno in questa domenica 7 giugno.

Placco ha già sporto denuncia alla Questura di Crotone che dovrà ora indagare sull’accaduto. A noi l’amaro in bocca di dover ancora una volta constatare come in Calabria fare giornalismo, in libertà, dia sempre più fastidio a chi ritiene, forse, di essere il padrone di questa terra o di poter imporre, come meglio gli aggrada, anche gli argomenti di cui si possa o meno discutere, pubblicamente (LEGGI).



CN24 è abituata alle minacce, di qualsiasi forma e provenienza. Non sarà certo quest’ennesimo “caso” a fermare noi né tantomeno il nostro Francesco che, oggi, non è affatto solo: è tutti noi.

La Redazione