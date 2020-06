Incidente sulla statale 106 a Cropani, due feriti. Traffico rallentato

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 106 in località Difesa di Cropani. Per cause in corso di accertamento due auto, una Punto e un’Alfa Romeo, hanno impattato tra loro e a seguito del sinistro un giovane di Cropani e una donna del Soveratese sono rimasti feriti. La donna è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso del 118. Il giovane è invece è stato trasportato con l’ambulanza.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di Sellia Marina e delle stazioni del comprensorio che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare provocando forti rallentamenti alla circolazione stradale.