Dinami: “beccato” con pistola, munizioni e piantine di marijuana. Arrestato

Una pistola, delle munizioni e anche piantine di marijuana. È quanto hanno trovato i carabinieri di Serra San Bruno, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Calabria”, durante un controllo in contrada Umbro.

Tra le varie perquisizioni effettuate, i militari hanno setacciato un’abitazione rurale dove il proprietario, un 34enne del posto, G.M., ha consegnato spontaneamente alcuni cartoni in polistirolo contenente all’incirca 240 piantine di canapa indiana allo stato embrionale. La perquisizione, però, ha permesso di scovare anche 500 semi della stessa pianta.

In un piccolo magazzino adibito a deposito e vicino la casa, invece, c’erano 50 proiettili calibro 9x21 e una pistola della Star Mark, una calibro 22con relativo caricatore, oltre ad altri 4 proiettili calibro 22. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato per altri accertamenti.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e per la produzione di droga. Il 34enne è stato messo ai domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia. Ieri, a seguito dell’udienza l’arresto è stato convalidato, così come la misura dei domiciliari.