È evaso dai domiciliari e per questo motivo un 22enne di Isola Capo Rizzuto è stato arrestato dai carabinieri. A seguito di un controllo, i militari della tenenza locale non hanno trovato il giovane nella sua casa ma a bordo di un’auto nelle vie centrali del comune. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato rimesso ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.