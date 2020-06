Aggredisce ex compagna in pieno centro, 37enne finisce ai domiciliari

Atti persecutori e lesioni personali. Con queste accuse A.C., 37enne di Borgia, è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro.

A seguito di una chiamata al 112 per segnalare un’aggressione nei confronti di una donna, avvenuta vicino ai giardini San Leonardo, i militari hanno ritrovato effettivamente la vittima in lacrime e con dei segni al volto e un uomo che imprecava nei suoi confronti.

Riportata la calma, i carabinieri hanno ricostruito i fatti, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dove, dopo essere stata visitata, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

Nella denuncia la vittima ha riferito non solo di essere stata aggredita per motivi di gelosia dall’ex compagno ma anche di continue vessazioni fisiche e verbali, dato che l’ex non avrebbe mai accettato la fine della relazione.

Arrestato, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Catanzaro Gagliano sino all'udienza di convalida avvenuta alle 13 di oggi, all'esito della quale l'arresto è stato convalidato e all'uomo sono stati applicati i domiciliari.