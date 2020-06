Falsificava i documenti di cavalli da corsa per farli macellare. Denunciato

Avrebbe falsificato i passaporti di quattro cavalli da corsa che poi avrebbe venduto a un macellaio. È successo nel reggiano dove un 47enne della provincia di Reggio Calabria, dopo aver importato direttamente dalla Francia quattro equini, dichiarati dalla nascita cavalli sportivi con attestazioni sanitarie, li avrebbe avviati alla macellazione esibendo all’ignaro macello i passaporti falsificati con l’apposizione del visto per l’abbattimento e la per la destinazione alla produzione di alimenti.

Per questo motivo i carabinieri del Nas di Parma hanno denunciato l’uomo per falsità materiale commessa da privato. La scoperta durane un’ispezione nel macello. I documenti falsificati sono sequestrati e messi a disposizione della Procura così come i quattro cavalli, che sono stati affidati in custodia al titolare dello stesso macello. Gli equini sequestrati hanno un valore di 12.000 euro.