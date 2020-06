Sibari, II attività di marcatura dei piccoli di cicogna bianca

Marcatura per i piccoli di cicogna bianca nati nella piana di Sibari. In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, la Lipu Rende ha infatti svolto la seconda attività di inanellamento scientifico sui pulli. L'anello, con il suo codice alfanumerico, rappresenta una vera e propria carta di identità. Gabriella Vaschetti, medico veterinario, responsabile scientifico del Centro Cicogne di Racconigi ha fornito il proprio contributo per determinare l'età dei piccoli di cicogna.

La marcatura fornirà infatti diverse informazioni sugli spostamenti dei singoli individui, e farà capire se, tra qualche anno, questi uccelli verranno a riprodursi nella zona in cui sono nati. L’attività è stata svolta con la collaborazione dei volontari della Lipu e e-distribuzione.