Perrone e Rodà (Cisl): “Incendi rifiuti creano seri danni al servizio dei vigili del fuoco”

Condannano dei roghi dei rifiuti in città, Rosi Perrone, segretario generale Cisl, e Giuseppe Rodà, segretario generale Fns Cisl Vvf. Perchè gli incendi di rifiuti a Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti in atto sono pericolosi.

Per questo i segretari intendono “sensibilizzare al senso responsabilità le istituzioni e anche le persone che spinte dall’esasperazione si sono rese protagoniste di un atto che condanniamo, dando fuoco all’immondizia in alcune zone inondate dal fetore e dalle montagne di rifiuti accatastati e non raccolti da tempo”.

Chiedono dunque di “desistere dalla tentazione di incendiare i rifiuti perché il danno peggiora notevolmente le condizioni ambientali ed i rischi per la salute aumentano notevolmente. Ieri, una squadra dei vigili del fuoco è stata impiegata, con uomini e automezzi di soccorso tutto il pomeriggio, nello spegnere un pericoloso incendio di una “micro” discarica a Sala di Mosoroffa, provocando oltre alla consueta nube tossica e il rischio propagazione dello stesso, notevoli disagi alla viabilità, incluso un autobus dell’Atam”.

“Il perdurare di questa situazione ci sta facendo maturare l’idea di chiedere alla nostra Amministrazione, di prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di potenziare il dispositivo di soccorso con personale libero dal servizio in orario straordinario, valutando, laddove le disposizioni lo consentono, una convenzione a titolo oneroso con il comune di Reggio Calabria”.

Per questo Fns Cisl Vvf e Cisl Rc fanno un appello alle istituzioni che sono chiamate a “trovare immediate soluzioni per la tutela del decoro e della salute dei cittadini”.