Cosenza. Riaperti i consultori, ma il collettivo chiede più personale

Consultori riaperti nel cosentino, dove il collettivo Fem.In cosentine in lotta aveva manifestato davanti la sede dell’Asp di Cosenza. A seguito del lungo presidio, una delegazione ha incontrato il coordinatore provinciale dei consultori, che ha rassicurato sulla riapertura del 60% dei consultori. La parte aspetta invece l'arrivo di DPI e termometri frontali, che, stando al collettivo “dovrebbero essere forniti dalle farmacie in appalto entro lunedì 8 giugno”.

Per le donne cosentine la riapertura è il primo passo della rivoluzione sanitaria che attendono da tempo sul territorio. Come la “mancanza di strutture adeguate, di strumentazioni, di macchinari, e soprattutto la mancata riassunzione del personale pensionato”, elemento che finiscono per incidere sulla qualità e la quantità dei servizi erogati.

Per il collettivo, infatti, “la riassunzione del personale è il punto focale da cui oggi ripartiremo, chiedendo al commissario regionale per la sanità Cotticelli di incontrare cittadini e personale dei consultori per pianificare un'azione sistematica sul tema”.