Pusher arrestato nel cosentino: cocaina, marijuana e hashish a casa sua

La Polizia di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto in flagranza del reato V.P. di 45 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Nella serata di ieri, l'uomo è stato intercettato e controllato e, in seguito alla perquisizione personale e poi domiciliare, trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish; inoltre, all’interno dell’abitazione vi erano tutti gli strumenti utili al taglio ed al confezionamento della droga.

All’interno della casa anche alcune piante di marijuana dell’altrezza circa di 50 – 60 cm. V.P. È stato tratto in arresto in flagranza del reato.