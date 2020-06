Cane antidroga scova canapa e cocaina in casa: arrestati due fratelli a Vibo

Gli uomini della Squadra Mobile di Vibo, supportati dall’infallibile fiuto di Floyd, uno dei cani antidroga della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due fratelli vibonesi, C.D.L. e A.D.L., entrambi disoccupati ed incensurati.

La perquisizione effettuata ieri sera presso l’abitazione dei fratelli, in pieno centro a Vibo Valentia, ha consentito di sequestrare quasi 600 grammi di canapa indiana e 0,3 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, 255 euro in banconote di vario taglio e svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

I due giovani, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.