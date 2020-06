Covid. Il bollettino. Il virus torna dopo 10 giorni: un nuovo caso. Altri 6 guariti

Altri 1.341 tamponi e solo uno risultato positivo: sono stati tutti analizzati nella ultime 24 ore e sommandosi ai precedenti arrivano oggi ed in totale a 72.124 i test fin qui processati, dei quali la gran parte, 70.965, hanno tutti confermato nessuna infezione.

Si interrompe dunque e dopo quasi due settimane ormai una sorta di “astinenza” da Covid19 che aveva interessato la nostra regione.

Un’assenza, quella del virus, che infatti proseguiva ininterrotta dal 27 maggio scorso e che ha fatto il paio con il progressivo calo delle persone attualmente positive.

Oggi sono 97, ovvero 5 in meno rispetto a ieri (QUI): coloro che fino ad ora hanno contratto il virus in Calabria sono stati invece ed in tutto 1.159.

Un totale quest’ultimo, quindi, che si muove di poco mentre e fortunatamente resto fermo il bilancio complessivo delle morti fin qui avvenute per o con il covid, ovvero 97 in tutto (l’ultima vittima risale a 8 giorni fa).

Intanto, e tra le buone notizie, il fatto che tra ieri ed oggi sono stati dichiarati guariti altri sei pazienti – 5 nel cosentino e 1 nel crotonese - col complessivo delle persone che hanno superato il contagio che sale ora a 965.

Negli ospedali della regione, invece, si trovano al momento ricoverati 18 degenti (-1 da ieri) e tutti nei reparti di malattie infettive, mentre in 79 (-4 da ieri) si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

I POSITIVI PER PROVINCIA

Dando uno sguardo alla distribuzione dei casi finora accertati nelle singole province, questi i numeri dei positivi registrati e suddivisi per provincia.

Nel cosentino i covid (da 17 giorni) sono 468: 1 in reparto; 61 in isolamento domiciliare; 372 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino fino ad oggi (e dopo 10 giorni di “tregua”) i casi sono ora 276: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese il totale dei positivi segnalati è (da 17 giorni) di 216: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese i covid accertati sono invece (da 38 giorni) 118: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, fino ad ora i contagi segnalati sono in tutto (e da 21 giorni) 81: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.160.