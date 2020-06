Decreto rilancio, Bruno Bossio (Pd): sì a incentivo acquisto auto ecologiche

"Condivido e sostengo l'emendamento della maggioranza tutta, escluso i cinquestelle, che realizzerebbe la proposta della sottosegretaria PD Morani allo sviluppo economico di introdurre, nel Decreto Rilancio, un incentivo statale per favorire l’acquisto di tutte le auto a basso impatto inquinante". Ad affermarlo è la parlamentare Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge:

"Oltre all’ambiente, che comunque è il perno su cui ruota tutta l’impostazione, al di là di alcune posizioni strumentali 5S, c’è anche una decisiva questione occupazionale e industriale di cui avere riguardo. D’altro canto, al fine di rispettare i limiti imposti dalla UE in termini di emissioni auto di CO2, tutte le case automobilistiche sono già incentivate a promuovere l’acquisto dei nuovi motori di ultima generazione diesel e benzina".

"Ampliare la portata dell’incentivo - secondo la deputata - avrebbe ricadute più democratiche, poiché consentirebbe l’acquisto di auto di nuova generazione ad una platea molto più ampia di acquirenti, e aprirebbe all’uso di auto ecologiche anche nei lunghi spostamenti, mentre ad oggi l’uso macchine elettriche è ancor relegato alle città, date le limitazioni di autonomia, i tempi di ricarica lunghi e la disuniforme presenza di colonnine di ricarica elettriche sul territorio nazionale."

"Non da ultimo, un più ampio rinnovo del parco auto italiano, il più vecchio d’Europa, dando la possibilità a tutti di acquistare auto nuove e con più elevati standard di sicurezza, avrebbe decisive ricadute positive - afferma infine - non solo in termini di clima e ambiente, abbattendo i rischi sulla vita di automobilisti e pedoni, fattore primario di cui è assolutamente necessario tenere conto".