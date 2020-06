Frana costone roccioso a Corigliano-Rossano: sgomberate famiglie, arrivano rocciatori

Un costone roccioso, che sovrasta la sponda sinistra del torrente Celadi, è franato stamani nella centro storico di Rossano, ai piedi della zona della Grecìa.

La caduta dei massi ha provocato il ferimento di un ragazzo che è stato attinto, per fortuna di striscio, da una delle pietre staccatasi dalla roccia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso il giovane e fatto evacuare due nuclei familiari.

I seguito all’evento, si è subito attivato il Sindaco Flavio Stasi, con gli uffici comunali e la Protezione Civile, per interfacciarsi con il competente settore provinciale viabilità e manutenzione del territorio, intervenuto sul posto attraverso il proprio dirigente.

Lo stesso primo cittadino fa sapere che “L’Amministrazione Comunale provvederà a trovare un alloggio alle famiglie sgomberate per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza” e già da domani, venerdì 5 giugno, “l’ente Provincia di Cosenza, competente su quel tratto, invierà dei rocciatori per un primo sopralluogo”.