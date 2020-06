Esplosivo artigianale nascosto in un casolare: denunciato il proprietario

Ben 30 chili di materiale esplosivo di fabbricazione artigianale sono stati scoperti in un casolare dai Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro.

Il ritrovamento è avvenuto per una mera casualità, nella tarda mattinata di ieri, 3 giugno, quando - durante un normale servizio perlustrativo - i militari si sono recati in località “Fragostino” per intervenire per dei problemi dovuti a questioni private tra vicini.

Nella circostanza, l’attenzione dei militari è ricaduta su una serie di piccoli casolari situati all’interno di quella proprietà privata.

Avuta la presenza del proprietario del terreno, un 59enne originario di Soriano, i militari hanno avviato una ispezione più approfondita individuando, in uno di questi, alcuni artifizi confezionati artigianalmente, privi di miccia.

Il peso del materiale è stato ritenuto da subito particolarmente consistente. Il personale dei Carabinieri Artificieri di Catanzaro lo ha calcolato in 30 chilogrammi lordi.

I militari, inoltre, hanno accertato anche che il proprietario del terreno non aveva titolo alcuno per detenere materiale esplodente.

Per questo, verificata la pericolosità dell’esplosivo, i Carabinieri lo hanno sequestrato ai fini della successiva distruzione in sicurezza. Per l’uomo, invece, è scattata la denuncia per detenzione senza titolo autorizzativo di materiale esplodente.