Diamante. Cocaina nel mobile della cucina: arrestato 55enne “insospettabile”

Non si ferma l’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea che nella mattinata di ieri, mercoledì 3 giugno, hanno tratto in arresto un “insospettabile” per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un incensurato 55enne di Diamante.

In particolare, i militari della stazione locale si sono recarti a casa dell’uomo per un controllo e una volta ispezionato il reparto cucina, ben nascosto all’interno di uno dei cassetti di un mobile della cucina, hanno ritrovato 12 dosi di cocaina già confezionate, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e la somma in denaro di circa 400 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 55enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza, svoltasi oggi in videoconferenza con il Tribunale, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la remissione in libertà.

La droga sequestrata, una volta lavorata, avrebbe potuto fruttare 21 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.