Covid. Il bollettino. Un altro giorno a zero contagi, guariti altri 8 positivi

Continua a tenersi lontano dalla Calabria il Covid19. Ottavo giorno consecutivo, infatti, questo giovedì 4 di giugno, senza nessun nuovo contagio nella nostra regione, dove il complessivo delle persone finora risultate rimane ancora a 1158.

Prosegue invece in fase discendente la curva degli attualmente positivi al virus: ad oggi sono difatti 102, ovvero otto in meno rispetto alla giornata di ieri (QUI), 42 in meno dall’inizio del mese e addirittura 517 in meno in quasi 30 giorni.

Anche il drammatico bilancio delle morti per o con il coronavirus, e che finora ha mietuto in Calabria ben 97 vittime, rimane “fortunatamente” ancora fermo.

Nelle ultime 24 ore, intanto, si prosegue nell’eseguire tamponi: tra ieri ed oggi ne sono stati processati altri 835, 70.813 in tutto dall’inizio dell’epidemia e 69.655 quelli che hanno invece dato esito negativo.

Mentre continuano a rimanere vuoti i reparti degli ospedali di Crotone e Vibo, negli altri nosocomi sono al momento assistiti 19 pazienti (-1 rispetto a ieri) e tutti nelle malattie infettive.

83 (-7 rispetto a ieri), invece, i positivi che si trovano a casa, in isolamento domiciliare, dunque con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

Nel frattempo vengono segnalati anche altri 8 guariti - 4 nel Catanzarese, 2 nel Cosentino, ed uno ciascuno nel reggino e crotonese - che sommanti a precedenti portano il totale a 959 persone che finora hanno superato l’infezione da Covid.

I CASI NELLE PROVINCE

Quanto alla distribuzione dei casi nelle singole province, questi i numeri dei contagi fin ad oggi registrati e suddivisi per competenza territoriale:

Nel cosentino i covid sono ad oggi 468: 2 in reparto; 65 in isolamento domiciliare; 367 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino il dato è di 275 casi: 3 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese il complessivo è di 216: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese i covid sono finora 118: 3 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese dato ancora fermo a 81 casi: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.766.