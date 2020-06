Reggio. Rubati mezzi agricoli alla comunità ‘La Casa del Sole’

Erano destinati ai pazienti svantaggiati protagonisti di un progetto di re-inserimento lavorativo i mezzi agricoli rubati nella notte dalla comunità terapeutica ‘La Casa del Sole’ di Reggio Calabria. L’azienda che opera sul territorio da 35 anni, dà da vivere a 15 dipendenti.

Solidarietà è stata espressa da Lorenzo Sibio, presidente Legacoop Calabria. “Quei mezzi, infatti, erano destinati ai pazienti svantaggiati protagonisti di un progetto di re-inserimento lavorativo – afferma ancora il presidente Sibio - la solidarietà che vogliamo esprimere come Legacoop Calabria vuole essere un simbolico segno di vicinanza a chi ha fatto del sociale una scelta di vita e merita un’attenzione concreta maggiore. A Rosa Calabrò, responsabile della comunità, chiediamo di non mollare, di credere ancora in questo sogno, faremo di tutto per non sostenerli e non farci cedere alla rassegnazione”.

Solidarietà è stata espressa anche dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che parla di “atto vile, ignobile. Mi chiedo come si possa pensare di danneggiare in questo modo chi si spende quotidianamente per il bene della comunità, operando nel sociale con cura e dedizione. Alla Casa del Sole esprimo la vicinanza delle istituzioni, nella certezza che chi ha compiuto questo gesto possa essere presto assicurato alla giustizia".

(ultimo aggiornamento 16:08)