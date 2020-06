È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in località Mumuriana a Chiaravalle Centrale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture che, per cause in corso di accertamento, hanno impattato tra loro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le perime cure, la Polizia locale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza le vetture e le zona circostante.