Forza un posto di blocco a Gioia Tauro. Arrestato 20enne

Ha forzato un posto di blocco a Gioia Tauro e per questo motivo per un 20enne del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un controllo in via Don Luigi Sturzo, i militari hanno intimato l’alt ad un ciclomotore con due persone a bordo e senza casco. Alla vista della pattuglia, il guidatore ha accelerato per evitare il posto di blocco e far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno così iniziato un inseguimento.

Il giovane ha preso le strade del centro, mettendo in pericolo anche la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti, per poi terminare la fuga in Contrada Ciambra, dove i militari hanno trovato il ciclomotore: un Piaggio Zip di colore blu, parcheggiato nella parte retrostante di un container, nascosto da un telone verde.

Identificato poi il conducente, un 20enne del posto, A.A., che è stato subito riconosciuto dai militari come il guidatore del motorino.

Da successivi accertamenti, inoltre, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane era senza patente, poiché mai conseguita e che il ciclomotore non aveva la copertura assicurativa, la revisione e la documentazione regolare.

Il ragazzo, quindi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo avvenuto nella mattinata dello scorso 1 giugno, all’esito del quale il Giudice del Tribunale di Palmi ha convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.