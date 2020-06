Consultori e ambulatori chiusi a Cosenza, il collettivo Fem.in scende in piazza

Nessun provvedimento di riapertura degli ambulatori e dei consultori di Cosenza. Le strutture, che avrebbero dovuto riaprire il primo giugno, sono ancora chiuse e per questo motivo il collettivo Fem.in è sceso in piazza per protestare davanti alla sede dell’Asp e chiedere al riapertura delle strutture sanitarie.

In piazza ci sono pazienti e donne che aspettano da due mesi, una visita e una trasfusione. Ma da ieri, da quando cioè il commissario dell’Asp di Cosenza Zuccatelli si è dimesso la situazione sembra complicarsi. Le giovani e le donne del collettivo parlano di “vuoto di gestione dell’Asp” e annunciano di voler rimanere davanti alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale finché non avranno risposte in merito alla riapertura degli ambulatori e dei consultori.