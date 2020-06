Mesoraca. Area sbancata senza autorizzazione: sequestrata, denunciato il committente

I carabinieri forestali di Crotone hanno scoperto nei giorni scorsi uno sbancamento non autorizzato in un’area in pendio, in località Timpone Mosca di Mesoraca sequestrando il tutto e denunciando, di conseguenza, il committente dei lavori.

I militari erano in servizio di controllo sul territorio quando hanno notato lo sbancamento senza indicazioni segnaletiche che sono previste per legge.

Hanno così deciso di approfondire eseguendo degli accertamenti presso l’Ufficio tecnico comunale il cui responsabile ha confermato che non esistessero degli atti che legittimassero l’esecuzione dei lavori.

Con lo scavo, eseguito probabilmente per creare l’area di sedime di un fabbricato, sono state realizzare delle scarpate alte fino a 10 metri.

Circa 100 metri cubi di materiale di scavo erano ancora presenti sul posto al momento degli accertamenti sul lotto di terreno, che originariamente in pendio ha una superficie di qualche centinaio di metri quadri.

Il committente dei lavori, un 61enne di Mesoraca è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Crotone per le violazioni al testo unico in materia di edilizia.