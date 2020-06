Crotone. Rifiuti ammassati per strada: diversi roghi appiccati per la città

In una città ormai letteralmente invasa dai rifiuti abbandonati ad ogni angolo - così come d’altronde sta accadendo anche in tutte le altre aree della regione e tutte vittime di un’emergenza ormai più regola che eccezione - non mancano i soliti incoscienti che in queste ore hanno pensato bene di risolvere il problema dandogli fuoco.

È accaduto nella giornata di ieri un po’ dappertutto a Crotone, dove i vigili del fuoco del comando provinciale sono dovuti intervenire in diverse zone del capoluogo per estinguere più roghi divampati o comunque appiccati ai cumuli di spazzatura ammassati lungo le strade.

Ad allertare i pompieri sono stati diversi residenti che hanno chiamato il 115 per segnalare i “focolai” ma anche e soprattutto allarmati per l’aria resa irrespirabile dal denso fumo sprigionato dalle fiamme.