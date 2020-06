Cassano contro la mafia e la violenza, sindaco preoccupato dopo l’agguato

Dichiarazione del sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, in riferimento al grave fatto di sangue registratosi in mattinata sul territorio comunale (LEGGI QUI).

“Esprimo vivissima preoccupazione per il gravissimo evento delittuoso che è stato consumato sul territorio di Cassano All’Ionio. Un evento, ha sottolineato, che fa rivivere alla comunità il ricordo degli anni passati, in cui la mafia, la violenza e la criminalità organizzata, deturpavano l’immagine della nostra cittadina.

Cassano, la cui stragrande maggioranza della popolazione è costituita di gente perbene e onesta, ha aggiunto, vuole vivere nella legalità, nella correttezza, nella solidarietà ed in un percorso di rinnovato civismo per dare speranza a tutti i cittadini, in maniera particolare ai più giovani.

La comunità Cassanese, ha rimarcato Gianni Papasso, erigerà un’alta e consistente diga contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di delinquenza, contro la mafia e la criminalità organizzata.

Il sindaco, l’amministrazione comunale tutta, insieme alla popolazione, sono e continueranno a stare dalla parte dello Stato.

Staranno insieme alle forze dell’ordine ed alla magistratura tutta, ha concluso,con l’obiettivo di assicurare alla giustizia gli autori dell’efferato delitto e per una consistente opera di bonifica del territorio”.