Emergenza Covid: la gratitudine del “Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro

La Direzione dell'Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, esprime “la più profonda gratitudine per le meritorie iniziative intraprese in tale periodo di emergenza da pandemia, concretizzatesi in un fattivo e concreto supporto alla sanità calabrese con la raccolta di fondi finalizzati e con l'acquisto di attrezzature sanitarie, in particolare di un primo ventilatore polmonare donato dall'A.N.U.T.E.L. al Reparto di terapia intensiva del p.o."Pugliese".”

“Per tali benefiche iniziative, - si legge nella nota - non è mai abbastanza il dover sentitamente ringraziare l'A.N.U.T.E.L. medesima, promotrice della campagna "Calabria Unita Per La Vita", la "Idea Crowdfunding", portale per la raccolta fondi, "Fondazione Politeama", l'"Ordine degli Avvocati di Catanzaro", l'"Ordine dei Commercialisti di Catanzaro" nonché tutti i promotori della campagna, i parteners e i numerosi cittadini che hanno contribuito al raggiungimento dell'importante obiettivo, finalizzato a rafforzare la sanità regionale in tale periodo.”